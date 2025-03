Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo scoppia in diretta un'accesa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che ormai non sono più una coppia. Fulcro della questione è l'impossibilità di Shaila di chiarire con Lorenzo perché quest'ultimo ha voluto aspettare la diretta di lunedì 17 marzo per chiarire con lei. "Indossi una maschera da quando ci siamo lasciati, dove fai finta di trattarmi come se niente fosse. Ho capito che con te non si può parlare, fino a che sono dalla tua parte e ti assecondo ok, se faccio il contrario no", dice Shaila a Lorenzo.

Lorenzo risponde: "La chiave del dialogo l'avevamo anche trovata, ma questi ultimi sono stati quattro giorni difficili. Dato che quello che vedevo mi faceva male ho adottato la distanza".

Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: "Mi merito il meglio"

Prima della puntata del 17 marzo, Shaila Gatta era tornata a parlare del suo rapporto con Lorenzo Spolverato, dopo che i due avevano deciso di non continuare la loro storia d'amore all'interno della Casa del Grande Fratello.

"Per me è finita. Anche fuori, io voglio stare da sola", ha dichiarato Shaila Gatta. "Mi merito il meglio e questo non lo è".

L'ex velina ha spiegato alle amiche le motivazioni della sua delusione nei confronti di Lorenzo Spolverato: "Nel momento in cui io scelgo di migliorare e l'altro non lo fa, è inevitabile che ci allontaniamo".

