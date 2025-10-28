" Ho nominato l’unico con cui ho avuto un problema, Jonas. Non è stata una scelta contro di te, ma credo che nel nostro rapporto ci siano ancora delle incomprensioni da chiarire", è la replica Giulia.

Jonas Pepe al Grande Fratello

"La persona che avrei voluto nominare stasera non eri tu, era Matteo. Le uniche due persone con cui ho avuto problemi siete stati tu e Grazia. Con Grazia è differente", risponde Giulia cercando di spiegare la propria posizione.

"Noi non abbiamo mai avuto un vero confronto; abbiamo chiarito ballando una bachata, perché hai detto che avremmo dovuto trovare un equilibrio. Quindi tu hai nominato Grazia perché non la volevi più nella Casa? Io non la ragiono come te", conclude la concorrente.

Il confronto tra Jonas e Giulia non porta al chiarimento sperato. Al contrario, tra i due sembra crescere una tensione evidente.

