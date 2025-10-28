Nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Francesco Rana si sono affrontati in un faccia a faccia dopo la puntata del 27 ottobre.
Francesco non accetta di essere finito in nomination e ne parla con Omer. "Secondo te non meriti di essere andato in nomination? Ti ho fatto un esempio e tu non l'hai capito, hai percepito che io stessi giocando. Ti faccio vedere come si gioca allora", dice Omer.
"Cosa mi dici a fare che mi fai vedere come si gioca? Tu qua dentro stai giocando e fai show, me l'hai detto tu", replica Francesco.
"Sei andato in nomination? Lo meriti", dichiara Omer. "Io vado in nomination, ma non lo merito", sottolinea Francesco.
Lo scontro tra Omer Elomari e Francesco Rana è legato alla nomination di Grazia Kendi: la ragazza aveva scelto di votare Francesco, lasciando intendere che lui le avesse parlato male di qualcuno.
"C'è stata una cosa che non ho detto, che non mi è assolutamente piaciuta e che mi ha fatto trarre delle conclusioni", aveva spiegato Grazia, "A volte tu lanci il sasso e nascondi la mano ed è una cosa che non posso sopportare. Se tu mi metti un tarlo in testa di una cosa e quella cosa poi è vera, ma non mi dici che cosa è successo, mi fai rimanere con il dubbio. Così non mi stai tutelando, mi stai solo facendo venire un dubbio su persone accanto a me, non mi stai dando la soluzione al problema".
Con la puntata appena conclusa, gli animi si scaldano: anche Grazia Kendi discute con Francesco Rana in seguito alle nomination.
"Io vado in nomination per una cosa che non esiste. Ti ho solo detto che se succede una cosa ad Anita, lei va più da Benedetta che da te. Non ti ho detto che non siete amiche e che loro sono false", spiega Francesco.
"Tu mi hai detto che se io vado a cercarle, loro non mi ascoltano come io ascolto loro", ribatte Grazia. "Tu non parli, non ti esponi".
"Una persona può avere delle sensazioni? Dico quello che vedo. Io ho detto che voi siete amiche, ma se Anita ha un problema di certo non viene prima da te, ma va da Benedetta. Solo questo ho detto", ribadisce Francesco.
"Tu mi hai detto di rivalutare le persone di cui mi fido perché, quando vado da loro, loro non mi ascoltano come faccio io", conclude Grazia.