Nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Francesco Rana si sono affrontati in un faccia a faccia dopo la puntata del 27 ottobre.

Francesco non accetta di essere finito in nomination e ne parla con Omer. "Secondo te non meriti di essere andato in nomination? Ti ho fatto un esempio e tu non l'hai capito, hai percepito che io stessi giocando. Ti faccio vedere come si gioca allora", dice Omer.

"Cosa mi dici a fare che mi fai vedere come si gioca? Tu qua dentro stai giocando e fai show, me l'hai detto tu", replica Francesco.

"Sei andato in nomination? Lo meriti", dichiara Omer. "Io vado in nomination, ma non lo merito", sottolinea Francesco.