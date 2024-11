Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Quello per Luca Calvani è un amore impossibile"

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello in onda sabato 23 novembre, Jessica Morlacchi confida ad Alfonso Signorini i sentimenti che prova per Luca Calvani. "È un amore impossibile - dice la cantante emozionata - in primis perché so quanto Luca sia innamorato di Alessandro, il suo compagno. Alessandro perdonami della figuraccia, ma non ci posso fare niente. Sono partita con la testa, è un sentimento purissimo; è una cosa solo mia e lo so. Ho solo permesso al mio cuore di viaggiare. Sono sensazioni alle quali non voglio rinunciare. Quello che penso io è totalmente diverso da quello che pensa lui. Cerco di evitare di parlarne con lui perché mi imbarazzo".

Nel corso della puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre, Jessica era scoppiata a piangere dopo la finta eliminazione di Luca. Il concorrente era risultato il preferito del pubblico, ma gli era stato fatto credere di essere l'eliminato della serata.

