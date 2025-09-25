Grande Fratello, in esclusiva il documentario sull’inizio del reality

Da venerdì 26 settembre, su Mediaset Infinity è disponibile Grande Fratello - L’inizio, un documentario che racconta la storia del reality attraverso filmati di repertorio, foto esclusive e interviste ai protagonisti e allo staff, il quale mostra la genesi di un fenomeno televisivo che avrebbe cambiato il paesaggio mediatico italiano.

Il documentario parte dalla finale della prima edizione, quando si registrarono picchi sino a 16 milioni di spettatori e il 60% di share, e ripropone la campagna pubblicitaria che anticipava il meccanismo del programma, con lo slogan "10 persone, 100 telecamere, 1 vincitore".

Daria Bignardi

Daria Bignardi ricorda l’impatto sulla platea televisiva: "Il Paese si fermò per vedere l’ultima puntata", e afferma: "Eravamo arrivati alla fine di una cosa che ci è esplosa tra le mani e che non avremmo mai immaginato". Bignardi ammette i propri dubbi iniziali: "Quando mi hanno proposto questo Grande Fratello ero un po’ perplessa, non sapevo neanche se ero capace, avevo molti dubbi", e sottolinea la sorpresa per la portata del fenomeno. "Non immaginavo cosa sarebbe potuto succedere, né a loro né a me", ricorda la conduttrice.

Grande Fratello - L’inizio ripropone le testimonianze del primo reality show, mostra filmati d’epoca e interviste a chi ha contribuito alla nascita del format. Un’idea televisiva ritenuta inizialmente controcorrente ha trovato il suo pubblico, suscitando dibattiti su voyeurismo, manipolazione e costume, criticati già all’epoca da alcune voci istituzionali. Il documentario è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda da lunedì 29 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Simona Ventura sarà affiancata in studio dagli storici concorrenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, che commenteranno le gesta dei nuovi concorrenti

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

