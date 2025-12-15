Prima dell’ingresso di Rasha, Omer commenta i giorni trascorsi senza di lei : "Non è stato semplice né difficile. Ho fatto quello che avrebbe fatto lei, cioè godersi l’ultima settimana", afferma. Poi aggiunge: "La amo ancora, non dimenticherò mai la sua memoria. Mi dispiace che se ne sia andata troppo presto, prima di chiarirci".

Il bacio tra Rasha e Omer

Omer dichiara: "Mi manca e volevo chiarire con lei, ma non c’è più. Quindi quando uscirò di qua andrò a trovarla per chiarire".

Subito dopo, Rasha entra nella Casa e prende la parola rivolgendosi direttamente a Omer: "Ti ho guardato tutta la settimana, ho ragionato e ho capito tante cose", dice, e ricorda il legame nato fin dall’inizio: "Io e te ci siamo riconosciuti dal primo sguardo. Tu hai capito il mio carattere, le mie fragilità".

Rasha torna sulla discussione che aveva portato al loro allontanamento: "Lunedì abbiamo fatto un casino, io ero stanca, mi sono chiusa e tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione perché mi sei mancato da morire. Sto tremando".

Dopo il freeze, i due si riabbracciano e si baciano.

