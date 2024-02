Tutte le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello in onda lunedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5

Grande Fratello: le anticipazioni del 19 febbraio

Lunedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Porte girevoli a Cinecittà: domenica 18 febbraio, Mirko ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le fila della temporanea convivenza con Perla.

Grande Fratello anticipazioni: Giuseppe torna nella Casa

Per un “vicino” che esce, un concorrente è pronto a tornare: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, Giuseppe Garibaldi rientra in gioco.

Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona Tagli è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti sembrano apprezzarlo.

Una dolce sorpresa per Stefano Miele che potrà riabbracciare la mamma Carla, la persona che più gli è stata accanto nella vita.

Dopo il San Valentino da sogno vissuto nella suite, questa sera una nuova sorpresa per Letizia e Paolo.

Infine, al televoto Beatrice, Grecia e Sergio. Chi si salverà?

