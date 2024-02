Giuseppe Garibaldi esce temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello

"Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici". Con una nota pubblicata sui canali ufficiali del reality, è stata comunicata l'uscita momentanea del concorrente, che era già stato costretto ad allontanarsi dalla Casa a inizio febbraio, a seguito di un malore. "Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato - aveva raccontato Giuseppe Garibaldi al suo rientro nella Casa - Dopo un'ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male ho preso acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto e quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente".

Dopo lo spavento, il concorrente era rientrato nella Casa del Grande Fratello durante la puntata in onda lunedì 5 febbraio , ricevendo il calore degli amici con cui sta condividendo l'esperienza. "Mi siete mancati. Appena sono uscito dall'ospedale ho detto che volevo tornare nella Casa, perché la mia cura siete voi", aveva dichiarato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE