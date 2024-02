Dopo alcuni giorni di confronti, chiarimenti, momenti di grande complicità e altri accompagnati da forti dubbi, Mirko Brunetti è costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello, separandosi così da Perla Vatiero. Il ragazzo aveva infatti varcato nuovamente la porta rossa durante la puntata di mercoledì 14 febbraio, con l'obiettivo di poter chiarire in maniera più profonda il rapporto con la ex fidanzata. I due hanno così avuto modo di analizzare i problemi sorti negli ultimi mesi e Mirko non ha nascosto i dubbi che continuano a tormentarlo.

Dopo lunghe chiacchierate alternate a momenti di leggerezza, il giovane è stato costretto a lasciare improvvisamente la Casa del Grande Fratello, senza avere modo di salutare gli inquilini. A Perla ha invece riservato una lettera, davanti alla quale la ragazza non è riuscita a trattenere l'emozione. "Se n'è andato", commenta Perla manifestando il suo dispiacere per non averlo potuto salutare. Quindi, la giovane si concentra sul contenuto della lettera, per poi sfogarsi con gli altri concorrenti. Tra questi, Perla ha modo di ritagliarsi del tempo anche con Alessio Falsone, confidando la gelosia provata da Mirko nei suoi confronti. "Non mi sono mai permesso e non ho mai avuto la percezione che noi stessimo facendo qualcosa di sporco alle spalle di una persona che fuori potesse starci male" - commenta Alessio - Io ho sempre fatto il tifo per voi, secondo me c'è ancora qualcosa da consumare e vi auguro di essere felici".

