Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda giovedì 12 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di giovedì 12 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice sospetta che dietro i disegni di Sirin possa nascondersi un'atroce verità.

La forza di una donna: cosa succede il 12 giugno

L'ennesima lite a scuola provocata da Bora fa riemergere i conflitti tra i genitori, Musa e Jale. Jale non si sente a suo agio nel ruolo di madre e annuncia di voler divorziare. Nel frattempo, Bahar vede Yusuf - il suo padrone di casa - entrare dalla vicina di pianerottolo, Ceyda, con la quale Yusuf ha una relazione extra-coniugale. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

