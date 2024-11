Grande Fratello, nuovo scontro tra Alfonso D'apice e Stefano Tediosi: "Fai l'uomo"

Nella Casa del Grande Fratello va in scena il secondo confronto Alfonso D'apice e Stefano Tediosi. L'ex fidanzato di Federica Petagna non sembra apprezzare alcuni atteggiamenti adottati dal tentatore di Temptation Island nei confronti della ragazza e dopo il faccia a faccia in onda durante la dodicesima puntata si scontrano nuovamente. "Ti sei azzardato a fare una cosa sui social e ti sei permesso di nuovo anche in puntata, senza pensare come si è sentito chi stava sentendo da casa", è l'accusa di Alfonso D'Apice, che torna su una foto condivisa da Stefano insieme a Federica, oltre ad alcune indiscrezioni sulla ragazza riportate nel corso della diretta di martedì 12 novembre. "Quando hai a che fare con persone rispettabili, come la famiglia di Federica, fai l'uomo", incalza Alfonso. Accuse che però Stefano respinge al mittente: "Federica era molto sicura di quello che diceva. Quello in sbattimento eri tu, non lei".

