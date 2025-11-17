Simona Ventura al Grande Fratello

Lunedì 17 novembre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

È il momento della verità per Mattia: questa sera, dopo l'apertura della busta rossa, il confronto con Grazia e Carlotta.

Grande Fratello, anticipazioni stasera 17 novembre

Per Mattia arriva la resa dei conti: nella busta rossa scoprirà che Carlotta non lo ha mai lasciato e che Grazia ne era al corrente. Poco dopo, i due si troveranno faccia a faccia proprio con Carlotta, entrata in Casa per un confronto a tre.

Il bacio tra Rasha e Omer conferma la loro attrazione, ma alcuni coinquilini sospettano che non sia un sentimento autentico, bensì una strategia di gioco.

Serata intensa anche per Giulia, che finalmente potrà riabbracciare i suoi cinque fratelli.

Ospite speciale di stasera, Marina La Rosa che ha incontrato Domenico per discutere dei suoi sentimenti verso Valentina e Benedetta.



