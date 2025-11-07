Mattia Scudieri si copre il viso con le mani, scuotendo la testa. "Questa è una situazione brutta, ragazzi" commenta Domenico D'Alterio. "Non ha capito niente. Non ha capito chi ha accanto. Non l'ha mai capito", sono le uniche parole che Mattia riesce a pronunciare.

Mattia Scudieri al Grande Fratello

Lo sfogo di Mattia Scudieri: "Che delusione"

Subito dopo la lettura della busta, il concorrente si sfoga con alcuni coinquilini: "Il problema è suo, io non mi devo disperare più di tanto. Ho 26 anni, a chi dovrei rendere conto? Eppure ho deciso di rendere conto a lei. Io non ho fatto niente di male."

Durante un confronto in camera da letto con alcune donne della Casa, tra cui Grazia, Mattia continua: "Che delusione. Nemmeno si deve presentare. Se ci fosse stato da parte mia dell'interesse verso Grazia, mi sarei messo in dubbio. Non può passare questo messaggio, non faccio niente. So come le devo portare rispetto. Non ho intimità con nessuna di voi. Ci sono andato sempre con i piedi di piombo. Forse meglio così, va bene lo stesso".

A quel punto interviene Flaminia, cercando di consolare il coinquilino: "Lei si deve tutelare da quello che c'è fuori." Alla fine del confronto, Mattia esplode in un pianto liberatorio.