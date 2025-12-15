Lunedì 15 dicembre in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.
Inizia stasera la lunga ed emozionante corsa che ci porterà alla finalissima del Grande Fratello in onda giovedì 18 dicembre e alla proclamazione del vincitore di questa edizione. Il televoto settimanale assegnerà l’ultimo posto da finalista: chi tra Domenico e Omer continuerà a lottare per la vittoria?
Omer incontrerà Rasha a una settimana dalla sua eliminazione e dalla brusca fine della loro storia. La lontananza tra i due avrà alimentato pensieri d’amore?
Eliminata dal gioco la scorsa settimana, Benedetta avrà un “faccia a faccia” con Valentina, la ormai ex compagna di Domenico. Cosa avranno da dirsi le due donne?
Sorprese emozionanti, colpi di scena e decisioni difficili segneranno il cammino dei concorrenti rimasti in gioco.
Stasera conosceremo anche il primo “superfinalista”, che salirà direttamente sul podio per conquistare giovedì la vittoria finale.