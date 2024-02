Giuseppe Garibaldi torna nella Casa: "Non sono quello che sembro"

"È stata una settimana dura e lunga". Giuseppe Garibaldi torna nella Casa del Grande Fratello dopo essere uscito temporaneamente per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

"Somatizza per lo stress, ma sta bene", spiega Alfonso Signorini. "Mi emoziono molto facilmente", commenta Garibaldi.

Il concorrente, rientrato per la seconda volta, si fa complice di uno scherzo per agli altri concorrenti. "Non è un collaboratore scolastico, ma una talpa nella Casa", rivela Signorini agli inquilini, che guardano un video realizzato dall'intelligenza artificiale che vede il concorrente parlare diverse lingue e un italiano molto forbito: "Non sono quello che sembro. Io in realtà non sono un collaboratore scolastico, ma un noto ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica".

“Ci ho creduto e sperato”, commenta divertita Beatrice Luzzi.

