"Lo conosco, lo so che non sarebbe mai andato oltre, altrimenti gliel'avrei fatta aprire subito. Sono stata la prima a dirgli di aspettare a parlare. Io non l'ho fatto per me, l'ho fatto per lui ", spiega Grazia.

Grazia Kendi si sfoga con Jonas Pepe

Jonas la abbraccia e la rincuora: "Anche se l'avessi fatto per te, non ci sarebbe niente di sbagliato. Non ti devi giustificare, l'amore non si controlla ".

Grazia dà libero sfogo alle sue emozioni con Jonas Pepe , ribadendo di aver agito con le migliori intenzioni e di non aver mai cercato di ottenere alcun vantaggio. Anzi, confessa di essere stata in difficoltà per tutta la settimana, costretta a tenersi dentro la notizia: una scelta che le è pesata molto.

Durante la puntata di lunedì 17 novembre, Simona Ventura ha svelato a Mattia il contenuto della Busta Rossa: la fidanzata Carlotta ha smentito di averlo lasciato. In realtà, Grazia era a conoscenza di questa notizia da giorni.

Dopo averla informata del contenuto della Busta Rossa, il Grande Fratello l’aveva messa davanti a una scelta difficile: doveva decidere se rivelare a Mattia la verità subito o mantenere il segreto fino alla puntata, garantendogli così l’immunità dalle prossime nomination. Dopo aver parlato con Mattia e aver percepito la sua volontà di restare nella Casa, Grazia aveva scelto di mantenere il segreto.

Mattia, scoperta la verità, si è sentito ferito dal comportamento di Grazia: "Mi sento tradito, a me non interessa dell'immunità. Io sono stato male, lo hai visto. Hai messo il gioco davanti alla vita".

"Lo so, è giudicabile come scelta, ma non era una busta che conteneva una cosa negativa perciò ho aspettato. Ho pensato che oggi lo avresti visto e quindi ho deciso di darti entrambe le cose: la notizia e l'immunità", aveva replicato Grazia.

