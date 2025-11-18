Pinar Deniz (Ceylin) in Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 24 al 28 novembre nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 24 al 28 novembre

Eren, Ilgaz e Ceylin indagano sull'omicidio di Ahmet, mentre Eren vorrebbe fare la proposta di matrimonio a Dilek.



Nil va a cena con Ilgaz, convinta di trascorrere una serata tranquilla, ma lui la dichiara in arresto per occultamento di prove e la porta in centrale. Nel frattempo, Ceylin ripensa alla scomparsa della figlia Mercan due anni e mezzo prima: nonostante le ricerche e le segnalazioni della bambina non si è più trovata traccia.



Al momento della scomparsa di Mercan, Macit riferisce a Ceylin di averla vista allontanarsi, ma confuso dall'Alzheimer non ricorda altro. Le ricerche per mare e terra non danno risultati, mentre Ceylin teme un rapimento e Ilgaz e il procuratore Efe parlano di allontanamento involontario.



Dopo la scomparsa di Mercan, Ceylin e Ilgaz affrontano dolore e incomprensioni, mentre il

ritrovamento di un cappellino in mare alimenta i sospetti di rapimento.



Infine, Ilgaz accompagna Ceylin a casa e le rivela di aver messo Nil in custodia. All'ingresso, Pascal scopre un pacchetto contenente una maglietta da bambina, forse di Mercan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE