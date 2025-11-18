Hande Erçel (Leyla Gediz) in una scena di Another Love

Ecco cosa accadrà dal 24 al 28 novembre nei nuovi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la nuova serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.

Another Love: le anticipazioni dal 24 al 28 novembre

Nuray parla con sua zia e le racconta che la famiglia Gediz vuole vendere la casa perché hanno dei debiti, ma Nurgul la convince che è tutta una bugia per allontanarla.



Leyla, dopo aver scoperto che l'appartamento in cui vive è di Kenan, decide di trasferirsi per un po' nella casa di famiglia, ignara del fatto che rischiano di perdere anche quella casa a causa di un debito fiscale.



Nevin, in preda al dolore, tenta il suicidio con un'overdose di farmaci. Idris si reca da lei convinto di trovarla a casa ma nessuno gli apre la porta quindi teme che possa esserle successo qualcosa. Fa irruzione in casa e la trova svenuta sul divano.



Refik consegna a Leyla i filmati di sicurezza dell'ospedale in cui si vede Turan parlare con Idris. Leyla chiede a Refik di mantenere il segreto e va a parlare con il Procuratore Capo. Arrivata in ospedale, va nella stanza di Nevin, dove la donna, in presenza di Kenan, la prega di rimanere sempre al fianco del figlio che ancora la ama.



Infine, Nuray non sa come uscire dalla situazione che ha creato e Leyla insiste perché la donna dica la verità a suo fratello Tahir.

Nel video proposto qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi della serie turca Another Love.