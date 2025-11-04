Omer e Simone al Grande Fratello

Francesco Rana aveva poi radunato in soggiorno tutti i coinquilini maschi proponendo un patto condiviso : da quel momento in avanti, gli uomini avrebbero nominato solamente le donne. “Dobbiamo iniziare a votare le donne. Qualunque maschio attacchino, ‘banana’", era stata la proposta di Jonas .

Tutto parte da un confessionale di Francesco Rana : “Con questa banana porterò in alto il nome degli uomini in questa Casa. Le donne ci stanno facendo fuori tutti ".

Una clip mostra Omer mentre parla con Rasha del "club della banana": “Vogliono nominare le ragazze, questa cosa non mi piace". "Che schifo. Chi vuole fare il più furbo, perde”, commenta Rasha.

“Sapevano già tutto, ancora prima che uscisse dalla mia bocca", dichiara Omer, seguito dall’intervento ironico di Francesco: “Mi hai deluso, Omer.”

GF, lo scontro tra Omer e gli altri concorrenti

Al termine della diretta, i concorrenti maschi tornano sull'argomento e Omer dice la sua: “I dubbi sulla banana sono nati quando tua mamma è andata dal gruppo delle ragazze a dire cosa stavamo dicendo. Da lì sono nati i dubbi". Secondo Omer, sarebbe stata Francesca, la madre di Simone, a instillare per prima i sospetti sul loro patto.

“E tu non c’entri in questa storia?” ribatte Simone. “Hai sempre apprezzato l’onestà di mia madre e poi cambi idea perché viene e ti fa una domanda? Solo tu hai preso seriamente la banana”.

Un iniziale faccia a faccia tra Omer e Francesca Carrara finisce per coinvolgere tutti i concorrenti della Casa. Omer crede che l’obiettivo degli altri ragazzi fosse colpire Anita e Rasha.

Inutile il tentativo di Domenico di spiegare che solo lui avrebbe avuto intenzione di nominare Rasha: “Solo io volevo nominarla, Jonas no.” “E secondo te io non la proteggo?” replica Omer stizzito.

Nella Casa si percepisce un clima teso, con alleanze incerte e rapporti di fiducia messi a dura prova.

