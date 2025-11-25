GF, Anita Mazzotta contro Grazia Kendi: "Non ti rendi conto della fortuna che hai"

" Non ti rendi neanche conto dell'oro che hai. Sentirti dire che avresti preferito vedere tua madre non lo accetto. Allora tu hai accettato la chiamata perché era un momento di televisione? Se non lo vuoi vedere, dici di no", attacca Anita.

Anita Mazzotta

"Non ti permetto di dire una cosa del genere", risponde Grazia, visibilmente spiazzata e irritata. Grazie cerca di far capire alla piercer che ha frainteso completamente la situazione e la invita a mettersi nei suoi panni e a non soffermarsi su una singola frase: "Per il mio stato d'animo attuale, vedere lui mi ha creato tanta confusione. Ero talmente scossa che non capivo quello che mi stava dicendo".

Inoltre, Grazia chiarisce che non aveva alcuna intenzione di evitare l’incontro e, anzi, esprime tutta la sua gioia: "Ricevere un abbraccio di mio papà è stata una cosa bellissima, non so da quanti anni non mi abbracciava".

Le lacrime di Grazia dopo l'incontro con il papà: "Avevo bisogno di vedere mia mamma"