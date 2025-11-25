GF, Anita Mazzotta contro Grazia Kendi: "Non ti rendi conto della fortuna che hai"

Nella Casa del Grande Fratello, scoppia la tensione tra Anita Mazzotta e Grazia Kendi a causa di alcune frasi pronunciate da quest’ultima dopo l’incontro con suo padre, avvenuto nella puntata di lunedì 24 novembre.
"Non ti rendi neanche conto dell'oro che hai. Sentirti dire che avresti preferito vedere tua madre non lo accetto. Allora tu hai accettato la chiamata perché era un momento di televisione? Se non lo vuoi vedere, dici di no", attacca Anita.
"Non ti permetto di dire una cosa del genere", risponde Grazia, visibilmente spiazzata e irritata. Grazie cerca di far capire alla piercer che ha frainteso completamente la situazione e la invita a mettersi nei suoi panni e a non soffermarsi su una singola frase: "Per il mio stato d'animo attuale, vedere lui mi ha creato tanta confusione. Ero talmente scossa che non capivo quello che mi stava dicendo".
Inoltre, Grazia chiarisce che non aveva alcuna intenzione di evitare l’incontro e, anzi, esprime tutta la sua gioia: "Ricevere un abbraccio di mio papà è stata una cosa bellissima, non so da quanti anni non mi abbracciava".
Subito dopo la puntata, Grazia, ancora scossa dall’incontro con suo padre, aveva condiviso le sue emozioni con i coinquilini e aveva confessato: "Sono contenta che è venuto, ma io avevo bisogno della mia certezza, di vedere la faccia di mia mamma. Ero contenta e mi ha fatto piacere, ma lui non mi conosce come mia mamma, non mi può dare un supporto come me lo da lei".
I compagni avevano cercato di rassicurarla, invitandola a cogliere il lato positivo della situazione.