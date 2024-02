La Casa del Grande Fratello è divisa in due: una spaccatura nata anche dalla distanza tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

Fiordaliso parla con Perla Vatiero e la incoraggia a essere se stessa: "Essere capi è una dote. Magari prima dicevi devo smorzare il mio carattere. Ma per me vai bene così".

Perla vatiero, il confronto con Beatrice Luzzi

Il confronto tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi: "Ti sta cascando la corona"

Nelle puntata del 29 gennaio del GF, Perla e Beatrice avevano avuto un acceso confronto in Superled. "Tra noi due ho notato una diversità sia di forma che di sostanza", aveva iniziato Beatrice. "Gioca tanto con le emozioni e le debolezze delle persone. Ho visto persone che sono state male per delle offese abbastanza pesanti fatte da lei", aveva replicato Perla.

Nel corso della discussione, Perla aveva sottolineato la paura di Beatrice di perdere il suo posto all'interno della Casa: "Il pubblico sta vedendo, ti sta cascando la corona e devi trovare qualsiasi cosa per attaccare".

Fiordaliso: "Io non sto né con Perla né con Beatrice"

"Io non sono né con te né con Beatrice. Ma questo è un pregio mettilo in testa", spiega la cantante a Perla.

"La cosa più bella è rendersi conto che le persone che mi stanno vicino è perché mi vogliono bene. E nel privato do tanto e mi prendo cura", afferma Perla.

"Il carisma lo si ha innato. Hai un modo di fare che attiri la gente. Tu piaci per questo quindi non ti devi vergognare di quello che sei. Per niente", conclude Fiordaliso.

