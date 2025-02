Il rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes e un nuovo eliminato: il racconto della ventinovesima puntata del reality in onda giovedì 6 febbraio

Giovedì 6 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventinovesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Il bacio tra Javier Martinez e Helena Prestes

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

La puntata inizia con il bacio che durante la settimana si sono dati Javier Martinez e Helena Prestes. Javier, però, mostra incertezze sul rapporto, ma infine ammette le proprie difficoltà sentimentali e dichiara di voler vivere la relazione con Helena.

Arriva il primo verdetto del televoto: i primi tre concorrenti a salvarsi sono Giglio, Javier Martinez e Pamela Petrarolo.

Jessica Morlacchi contro Amanda Lecciso

Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso si scontrano dopo che la cantante accusa Amanda di essere una "mantenuta" e di non essersi portata nulla in casa. Il litigio nasce da un prestito di orecchini. Loredana Lecciso interviene su Instagram a sostegno della sorella.

Le Monsè tornano all'attacco contro Pamela, accusandola di aver chiesto un "gettone di presenza" per una riunione tra ex protagoniste di Non è la Rai, accusa che lei nega.

La sorpresa del padre di Maxime Mbanda

Maxime Mbanda racconta la sua infanzia da obeso e del difficile rapporto con il padre, spiegando che con i suoi figli vuole avere un dialogo aperto. Il padre Luwa entra nella casa, lo bacia e gli dimostra tutta la sua stima.

Si parla poi del momento di crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Federico critica il loro rapporto, sostenendo che Shaila sia troppo dipendente da Lorenzo, ma lei replica difendendo la propria indipendenza.

Arriva il secondo verdetto del televoto: si salvano Shaila Gatta, Iago e Jessica Morlacchi.

Iago Garcia viene criticato da Eva Grimaldi, che lo accusa di far pesare la poca cultura degli altri.

Alfonso Signorini annuncia una sfida in piscina tra Shaila Gatta e Helena Prestes. A vincere è Helena, che si aggiudica una serata romantica con Javier la notte di San Valentino.

Il passato di Eva Grimaldi

Eva Grimaldi condivide le difficoltà della sua infanzia, segnata da problemi legati dislessia e balbuzie, raccontando come la madre abbia sacrificato molto per darle un'opportunità.

Alfonso D'Apice, dopo l'incontro con la madre di Chiara Cainelli, assicura che il suo passato con Federica non interferisce con la relazione attuale. La madre di Alfonso benedice il nuovo rapporto.

L'eliminazione e le nomination del 6 febbraio

È il momento dell'eliminazione: Eva Grimaldi deve lasciare la Casa.

Infine, arrivano le nomination che si svolgono con il meccanismo dei piramidali: chi verrà eliminato tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma?

