Grande Fratello, Eva Grimaldi: “Da bambina ero dislessica e balbuziente”

Eva Grimaldi

Durante la puntata del 6 febbraio del Grande Fratello, Eva Grimaldi condivide il suo difficile passato, segnato da problemi economici e scolastici: "A casa nostra non c'erano soldi, c'erano solamente carezze e baci. Mia mamma si alzava alle quattro per andare a fare le pulizie. Mio papà andava a lavorare molto presto e tornava a casa la sera stanco e distrutto".

L'attrice parla anche delle difficoltà a scuola: "Io sono rimasta bocciata in terza e in quinta elementare e in terza media. I miei genitori non mi hanno mai controllato i compiti, ma non perché non mi accudivano come una figlia, anzi, mi davano tanto amore, ma non avevano tempo".

Parlando della sua infanzia, l’attrice si commuove: "Quando parlo di me bambina mi commuove molto. Da bambina ero dislessica e balbuziente. In terza elementare mi hanno messa in una classe differenziata, si chiamava così all'epoca. Mia mamma mi è venuta a prendere, ha visto i miei compagni di scuola e ha detto: No, mia figlia non è così. Mia figlia la devo aiutare".

Pur non avendo la possibilità di iscriverla a una scuola privata, la madre di Eva ha trovato una soluzione: "Mi ha portata via dalla scuola pubblica e mi ha iscritta in una scuola gestita da suore. Lavorò anche gratis tutti i giorni pur di farmi studiare lì."

Eva racconta poi un episodio che ha segnato la sua infanzia: "A quattro anni divenni balbuziente perché un aereo militare passò a raso, volava bassissimo. Presi uno spavento, entrai in casa e non spiccai una parola".

Nonostante questo, è riuscita ad intraprendere la carriera di attrice: "Il mio lavoro è stato una terapia. Mai avrei pensato di riuscire a parlare davanti alle telecamere".

Eva parla anche del supporto della compagna Imma Battaglia: "Mi è di grande aiuto e continua a dirmi: Eva, devi leggere di più. Perché solo leggendo riesco ad essere più sciolta".

