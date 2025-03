Cos'è successo al Grande Fratello il 3 marzo? La puntata in diretta

Lunedì 3 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. Cresce l'attesa per il verdetto del televoto, che vede cinque concorrenti in nomination e a rischio eliminazione: chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma? I colpi di scena della serata, però, non finiscono qui: è infatti prevista una seconda eliminazione che coinvolgerà tutti i concorrenti, tranne i finalisti. E ancora, le polemiche che hanno recentemente coinvolto Zeudi Di Palma, chiamata a una scelta difficile; ma anche gli sviluppi sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Alfonso Signorini ricorda Eleonora Giorgi

La serata si apre con un toccante omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa all'età di 71 anni dopo aver combattuto con un tumore al pancreas. "Ci piace ricordare Eleonora con il sorriso, perché ce l'ha insegnato lei", ha commentato Alfonso Signorini, proponendo alcune immagini tratte dalla partecipazione della diva del cinema alla terza edizione del Grande Fratello Vip, nel 2018.

Il confronto tra Helena e Shaila

La puntata si sviluppa analizzando quanto accaduto durante una gita fuori dalla Casa, quando Helena Prestes e Shaila Gatta sono state protagoniste dell'ennesimo scontro. Nella discussione vengono coinvolti anche Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, con quest'ultimo che ha preferito rimanere in disparte con lo scopo di far capire alla modella brasiliana di non portare avanti battaglie che a suo parere non vale la pena combattere.

