Il verdetto del televoto, delle nomination diverse dal solito e una sorpresa per Shaila Gatta: il racconto della puntata del reality in onda giovedì 6 marzo

Giovedì 6 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la trentasettesima puntata del Grande Fratello. Cresce l'attesa per il verdetto del televoto, che vede quattro concorrenti in nomination e a rischio eliminazione: chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri?

Il confronto tra Lorenzo e Alfonso

La serata si apre con un confronto/scontro, quello tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice, che si protrae da quando quest'ultimo è stato eliminato. Tema centrale della questione il presunto interesse di Lorenzo per Chiara Cainelli, legata sentimentalmente ad Alfonso. "Sono arrabbiato perché hai detto a Chiara che io provavo gelosia, che non mi fidavo di lei - esordisce Alfonso - Io mi riferivo a te, non stavo mettendo in dubbio Chiara". "Ti considero un amico, secondo me c'è stato un grandissimo fraintendimento - ribatte Lorenzo - Io ho un bel rapporto con Chiara, che è mia amica. Amo ancora Shaila".

I momenti di crisi tra Mariavittoria e Tommaso

Alfonso Signorini chiama Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi in Superled. Insieme affrontano gli sviluppi della loro relazione, comprese le continue premure e attenzioni da parte di Tommaso che spesso mandano in crisi Mariavittoria. "Come per te stessa, anche con gli altri tendi ad avere un atteggiamento distruttivo", dice Tommaso a Mariavittoria che ribatte: "Non è la prima persona che mi dice che ho un atteggiamento autodistruttivo. Voglio dire a Tommaso che secondo me abbiamo due modalità di discutere diverse che se vanno avanti così ci porteranno a lasciarci".

Federico Chimirri è l'eliminato della puntata

Quattro sono i concorrenti a rischio eliminazione: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri. Dopo un testa a testa finale con Mariavittoria, è Federico l'eliminato della puntata.

Il ritorno di Luisa, la mamma di Shaila Gatta

La signora Luisa torna al GF per parlare con la figlia Shaila anche della relazione con Lorenzo: "Sono d'accordo con la decisione che hanno preso di proseguire il percorso nella Casa da separati". Luisa ha speso delle dolci parole per Shaila: "Siamo tutti fieri di te, non stai sbagliando niente, continua così. Pensa per te".

Mariavittoria e il suo rapporto conflittuale con il cibo

Mariavittoria Minghetti affronta con Alfonso Signorini il tema del suo rapporto conflittuale con il cibo, scaturito quando andava alle superiori: "Tutto è nato come una sorta di iper controllo su tutto, che poi è sfociato sul cibo. Pensavo 'se raggiungo una determinata taglia o un determinato peso allora sono brava'. Da lì ho iniziato un percorso di terapia che sto continuando".

Le nomination che decreteranno il terzo finalista

La serata si conclude con le consuete nomination. A differenza delle precedenti, però, tra i concorrenti al televoto ci sarà anche il terzo finalista di questa edizione. Questa volta il pubblico, infatti, è chiamato a votare il concorrente che vuole vedere in finale e che andrà ad aggiungersi ai finalisti già annunciati, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Questo meccanismo, però, non viene svelato agli inquilini che votano senza sapere che il televoto eleggerà un nuovo finalista. In nomination finiscono: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Il nome della terza finalista sarà svelato nel corso della puntata di lunedì 10 marzo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE