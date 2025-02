Giovedì 20 febbraio, in prima serata su Canale 5 è andato in onda il nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Tanti i temi trattati durante il trentatreesimo appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini, a partire dall'affollatissimo televoto che vedeva ben dieci concorrenti a rischio eliminazione. E ancora le sorprese riservate a Helena e Federico, fino all'analisi del rapporto tra Mariavittoria e Tommaso, che negli ultimi giorni hanno vissuto momenti di grande tensione.

Alfonso si confronta con Mariavittoria e Tommaso

La puntata si apre proprio su quest'ultima coppia, chiamata a confrontarsi con Alfonso D'Apice dopo le rivelazioni rilasciate dal ragazzo prima della sua eliminazione. "Tu mi hai tradito più volte e io in Casa me ne ero reso conto", commenta l'ex concorrente, tornato nel cortiletto per spiegare la sua posizione, mentre Mariavittoria lo accusa di aver utilizzato alcune dichiarazioni come "arma per creare scompiglio".

Helena Prestes e la sorpresa della sorella Mariana

Dopo un acceso confronto che porta ancora una volta alla luce la distanza con Zeudi Di Palma, Helena Prestes è chiamata in Mistery per un toccante videomessaggio da parte della sorella Mariana. "Fin da piccole siamo state complici, fianco a fianco. Siamo cresciute in una famiglia sbagliata e diversa, ma l'amore tra di noi non è mai mancato. Non sei sola, non lo sei stata e non lo sarai mai", commenta la giovane, che rivolge alla modella parole di grande affetto e stima.

Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice si ricongiungono

Dopo aver chiarito la sua posizione contro alcune critiche ricevute durante gli ultimi giorni di convivenza, Chiara Cainelli è chiamata in Superled per riabbracciare il fidanzato Alfonso D'Apice. "Scusami se non te l'ho detto in Casa, ma ora che sono uscito ho capito bene che ti amo tantissimo", dichiara il ragazzo, che poi le suggerisce di continuare il reality con maturità e in maniera coerente con le loro idee.

Federico Chimirri, la toccante sorpresa del figlio Romeo

Le sorprese non sono ancora finite e Federico Chimirri diventa protagonista di un momento particolarmente emozionante. Dopo aver raccontato la sua storia, il concorrente non trattiene l'emozione nel ricevere l'abbraccio prima dell'ex compagna Eleonora e poi del figlio Romeo.

Il verdetto del televoto

Alfonso Signorini è chiamato a leggere il risultato del televoto che vedeva in nomination ben dieci concorrenti. Al confronto finale restano Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, con quest'ultimo costretto a lasciare definitivamente la Casa. "Sono stati due mesi incredibili, una bellissima esperienza - è il commento del rugbista - Qui dentro sono stato me stesso, ho riscoperto che ci sono parti di me su cui ancora devo lavorare e ci lavorerò".

Le nomination: chi finisce al televoto

La puntata si conclude con le consuete nomination, con cinque concorrenti che finiscono a rischio eliminazione. Il pubblico è chiamato a decidere, attraverso il televoto, chi salvare tra Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Giglio e Iago Garcia.

