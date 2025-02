Al Grande Fratello è tempo di belle sorprese e questa volta la protagonista è Helena Prestes. Durante la trentatreesima puntata del reality, in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5, la modella brasiliana è prima chiamata a confrontarsi con Zeudi Di Palma e subito dopo è chiamata in Mistery per vivere un momento molto emozionante. "Non vedo mia mamma da molto tempo e ho paura", annuncia Helena in lacrime, prima di soffermarsi sul rapporto speciale instaurato con la sorella Mariana. Proprio quest'ultima è apparsa in un toccante videomessaggio rivolto alla concorrente del Grande Fratello.

"Fin da piccole siamo state complici, fianco a fianco. Siamo cresciute in una famiglia sbagliata e diversa, ma l'amore tra di noi non è mai mancato. Non sei sola, non lo sei stata e non lo sarai mai - esordisce Mariana, complimentandosi con la concorrente del reality - Sono molto orgogliosa di tutto quello che hai costruito da sola", ha quindi concluso, invitando la sorella a continuare a "camminare con amore".

