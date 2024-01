Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello

Beatrice Luzzi lascia la Casa del Grande Fratello per motivi personali.

Attraverso i propri canali social, lo staff dell'attrice spiega: "Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari".

Poco prima di Natale, Luzzi era uscita momentaneamente per stare vicino a suo padre: "Il mio babbo aveva bisogno di me, scusatemi se sono dovuta uscire di corsa e vi ho lasciato un vetro rotto. Vi sarete preoccupati", aveva dichiarato al suo rientro. Il padre aveva dovuto affrontare un importante intervento: "Per fortuna è andato tutto bene. Lui mi ha spinta a venire qua, come mia mamma e mia sorella".

Durante l'ultima puntata del 30 dicembre, l'attrice era stata al centro di alcune polemiche per l'avvicinamento a Vittorio Menozzi e lo scontro con Anita Olivieri. Proprio questo episodio aveva portato molti concorrenti a nominarla per il televoto eliminatorio.

A causa dell'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa di Grande Fratello, però, il televoto, che vedeva coinvolti Monia La Ferrera, Federico Massaro, Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE