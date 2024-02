Beatrice Luzzi in crisi, la vicinanza di Stefano Miele e Federico Massaro

Di fronte al difficile momento che Beatrice Luzzi sta vivendo nella Casa del Grande Fratello, diversi concorrenti le hanno voluto esprimere supporto e vicinanza. Dopo l'affettuoso abbraccio di Mirko Brunetti, l'attrice ha accettato le scuse di Stefano Miele, il quale ha condiviso i suoi sensi di colpa per non essere intervenuto in difesa della donna nel corso della trentaseiesima puntata.

"Mi dispiace,- ha commentato Stefano prima di scambiarsi un caloroso abbraccio con Beatrice - Devo fare uno sforzo, soprattutto per te". Alle scuse di Stefano fa eco, poco più tardi, il supporto di: "Mi spiace veramente tanto per questa situazione, non so cosa fare".

