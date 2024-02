Beatrice Luzzi contro Letizia Petris: "Non è fragile per niente"

Dopo aver parlato del comportamento di Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi analizzano alcune discussioni avute con Letizia Petris nell'ultima puntata del Grande Fratello.

"Letizia mi dice tutti i giorni che lei sa che io ho il cuore buono. Lei ha detto che io mando te in giro a prendere informazioni nel gruppo. Io inizio a pensare che è lei a non avere il cuore buono", dichiara l'attrice.

Beatrice Luzzi contro Letizia Petris

Letizia Petris: "Vittorio non è un uomo libero"

Nella puntata del 29 gennaio del GF, Letizia Petris aveva parlato di Vittorio come un uomo limitato nelle sue scelte dalla stessa Beatrice.

"Vittorio non è un uomo libero perché Beatrice non lo rende tale. Penso che crei rapporti sinceri, ma non è mai stato libero di viverli come vuole", aveva dichiarato Letizia smentita dal ragazzo.

Beatrice Luzzi critica Letizia Petris

Negli ultimi giorni nella Casa, Vittorio Menozzi si è allontanato da diversi inquilini. "Quindi quando dici che ti sei accorto che le persone a cui volevi bene non valevano la pena, non c'è Letizia?", chiede Beatrice a Vittorio.

"Ci sono tutti", risponde amareggiato il ragazzo. "Quindi si può dire che ha detto una cosa fuori dal mondo e imperdonabile. Oppure mi dici lei è fragile e buona", continua Beatrice.

L'attrice crede che i comportamenti di Letizia non siano dovuti a una semplice fragilità: "A me non sembra fragile manco per niente. Fragile perché piange? Non è fragile per niente. Una che viene a dire a te che non sei libero".

