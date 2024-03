Nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri: "Ognuno raccoglie ciò che semina"

La puntata del Grande Fratello in onda giovedì 7 marzo in prima serata su Canale 5 vive un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, che continuano la convivenza nel reality su due posizioni molto distanti pur avendo un punto di congiunzione, Giuseppe Garibaldi. "In questi mesi Anita è andata da Giuseppe per tutto il tempo in cui avevamo del feeling a dire che ero una giocatrice e che ero falsa", esordisce l'attrice, che poi punta il dito anche contro Garibaldi. Quindi, rifacendosi al confronto della scorsa puntata, aggiunge: "La differenza tra me e lei è che io non mi metto a piangere".

"Ho cambiato il mio atteggiamento con lei perché ho lavorato su me stessa. Ricordo molto bene che per lei volevo addirittura uscire, so quello che ho passato, ho fatto un passo indietro e abbiamo trovato un punto d'incontro. Ma sentirle dire anche questo mi fa pensare che io sono cresciuta, sono andata avanti, sono felice e fiera del percorso che ho fatto". Quindi, escludendo l'ipotesi di un branco contro Beatrice, conclude: "Semplicemente ognuno raccoglie ciò che semina; la ritengo una persona molto intelligente che non ha voluto dare perché è stata avida".

