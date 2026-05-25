Famiglia nel bosco, Nathan Trevallion: "Catherine è pronta a collaborare"

Nathan Trevallion parla in esclusiva a Fuori dal coro degli ultimi aggiornamenti sulla famiglia nel bosco, ancora divisa a mesi dall'allontanamento dei tre figli disposto dal Tribunale dei Minorenni dell'Aquila. L'uomo si troverebbe ora nella nuova casa di Palmoli insieme alla moglie Catherine Birmingham, ma i bambini restano in una casa-famiglia a Vasto.

Nathan racconta: "Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana". Per Catherine, invece, la situazione sarebbe più limitata: "Al momento lei ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un'ora piena di felicità e di amore. Non abbracciavano la mamma dal primo aprile, ora sono molto felici".

Nathan parla anche delle condizioni dei bambini: "C'è tanta rabbia, tanta tristezza, chiedono sempre: Quando possiamo uscire da qua? Quando possiamo andare a casa?". Riguardo alla figlia maggiore, di recente ricoverata, l'uomo spiega: "Sta meglio, ha avuto una broncopolmonite, la stanno curando. Dopo otto giorni in ospedale, sta rientrando in casa-famiglia".