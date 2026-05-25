Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 giugno durante i prossimi episodi di Racconto di una notte , la serie televisiva turca di Canale 5 . Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 15.00 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Racconto di una notte: le trame dall'1 al 7 giugno

Dopo la serata, Canfeza rientra nella sua stanza e trova suo padre ad attenderla. Kursat le lancia un duro avvertimento: se il giorno seguente dovesse sposare Mahir, condannerebbe Sila a morte per mano di Selim.

Rasit, per impedire il matrimonio, tende una trappola a Mahir, facendogli arrivare, tramite Salih, una soffiata su Orhan.

Mahir e Salih riescono a bloccare Orhan e lo convincono a rivelare la vera identità di Boris. Intanto Afet confessa ad Asaf che Mustafa è morto e che Sila è stata rapita da Selim.

Mahir è stato operato d'urgenza. Rasit, infuriato, ordina a Savas di sparire dopo aver fallito nell'uccidere Orhan e aver tentato di eliminare Mahir. Selim deve fare i conti con Kursat, deciso a non lasciare la figlia sola fino a quando non sarà ufficialmente sposata con lui.

Intanto, a casa degli Yilmaz arrivano Suzan, invitata da Asaf affinché si prenda cura di Sureyya, e Efsane, che riesce a farsi assumere alla villa da Ferman.

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