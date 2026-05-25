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Racconto di una notte

SERIE TV25 maggio 2026

Racconto di una notte, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 giugno durante i prossimi episodi di Racconto di una notte, la serie televisiva turca di Canale 5.

Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 15.00 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Kerem Aslanoglu (Ferman Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Kerem Aslanoglu (Ferman Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Racconto di una notte: le trame dall'1 al 7 giugno

Dopo la serata, Canfeza rientra nella sua stanza e trova suo padre ad attenderla. Kursat le lancia un duro avvertimento: se il giorno seguente dovesse sposare Mahir, condannerebbe Sila a morte per mano di Selim.

Rasit, per impedire il matrimonio, tende una trappola a Mahir, facendogli arrivare, tramite Salih, una soffiata su Orhan.

Mahir e Salih riescono a bloccare Orhan e lo convincono a rivelare la vera identità di Boris. Intanto Afet confessa ad Asaf che Mustafa è morto e che Sila è stata rapita da Selim.

Mahir è stato operato d'urgenza. Rasit, infuriato, ordina a Savas di sparire dopo aver fallito nell'uccidere Orhan e aver tentato di eliminare Mahir. Selim deve fare i conti con Kursat, deciso a non lasciare la figlia sola fino a quando non sarà ufficialmente sposata con lui.

Intanto, a casa degli Yilmaz arrivano Suzan, invitata da Asaf affinché si prenda cura di Sureyya, e Efsane, che riesce a farsi assumere alla villa da Ferman.

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