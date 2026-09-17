Prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 9 , che prenderà il via giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, Valeria Marini è stata ospite della puntata di Forum . Nel corso della trasmissione condotta da Barbara Palombelli , la showgirl ha parlato della sua nuova avventura nel reality , raccontando di essere pronta a rimettersi in gioco con grande entusiasmo in un programma che già in passato l'ha vista protagonista. " Ritorno per una rivincita , perché quest'anno sarà una nuovissima edizione, un'edizione stellare del GF Vip", ha dichiarato Valeria Marini.

Barbara Palombelli le ha poi chiesto cosa avesse deciso di portare con sé in valigia per affrontare questa esperienza: "Tutti i look dello show", ha detto la concorrente.



Inoltre, Valeria ha espresso il suo entusiasmo per il cast e le donne alla guida del programma: "Sono molto contenta, amo Ilary Blasi e anche le due opinioniste, Selvaggia e Cesara. C'è un equilibrio incredibile nella trasmissione".



Nella conversazione è poi intervenuto anche Jeeves, il robot umanoide entrato a far parte di Forum, che ha commentato: "Mi piacerebbe entrare, ma con una piccola modifica: propongo il Grande Fratello Robot".





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