Forum torna il 7 settembre con un robot umanoide, Barbara Palombelli: "Dobbiamo avere paura?"

Forum torna su Canale 5 il 7 settembre e nel promo che annuncia la nuova edizione compare Jeeves, un robot umanoide.
Barbara Palombelli lo presenta: "È gestito da ingegneri italiani giovanissimi". La conduttrice poi si chiede: "Davvero dobbiamo avere paura di questi personaggi?".
Nel promo, Palombelli rassicura: "A vederlo così sembra buonissimo, vi aspetto". Jeeves può camminare e parlare: "Ciao Barbara. Sono Jeeves, il tuo assistente", esordisce l'umanoide.
Forum torna da lunedì 7 settembre alle 11 su Canale 5, mentre alle 14 su Rete 4 va in onda Lo Sportello di Forum.