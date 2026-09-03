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NUOVA EDIZIONE03 settembre 2026

Forum torna il 7 settembre con un robot umanoide, Barbara Palombelli: "Dobbiamo avere paura?"

Nel nuovo promo del programma di Canale 5, la conduttrice presenta Jeeves, un assistente robot umanoide gestito da ingegneri italiani: "A vederlo così sembra buonissimo, vi aspetto"
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Forum torna su Canale 5 il 7 settembre e nel promo che annuncia la nuova edizione compare Jeeves, un robot umanoide.

Barbara Palombelli lo presenta: "È gestito da ingegneri italiani giovanissimi". La conduttrice poi si chiede: "Davvero dobbiamo avere paura di questi personaggi?".

Barbara Palombelli e Jeeves, il robot umanoide
Barbara Palombelli e Jeeves, il robot umanoide

Nel promo, Palombelli rassicura: "A vederlo così sembra buonissimo, vi aspetto". Jeeves può camminare e parlare: "Ciao Barbara. Sono Jeeves, il tuo assistente", esordisce l'umanoide.

Forum torna da lunedì 7 settembre alle 11 su Canale 5, mentre alle 14 su Rete 4 va in onda Lo Sportello di Forum.

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