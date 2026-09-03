Erica - Una detective per caso, il riassunto della prima puntata

La prima puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 2 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di Erica - Una detective per caso e le reazioni degli utenti su X.
Dopo la scomparsa dei genitori, la scrittrice Erica Magliani torna in Toscana. Qui, viene invitata a cena da Alessandra, la sua migliore amica di un tempo.
Dopo averla trovata morta in casa, Erica fa la conoscenza del commissario Leonardo Carrese. Non convinta dell'ipotesi di suicidio, Erica inizia ad assumere il ruolo della detective.
Nel frattempo, Lucia, la sorella di Erica, comunica la sua intenzione di vendere la casa di famiglia. Erica è però determinata a impedirlo.
Le sue ricerche la conducono alla casa di Alessandra, dove rimane intrappolata. Fortunatamente, Leonardo riesce a salvarla e a riportarla a casa. Riusciranno Erica e Leonardo a scoprire la verità sull’omicidio di Alessandra? Scopri la risposta guardando la prima puntata di Erica - Una detective per caso su Mediaset Infinity.
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