Erica - Una detective per caso, il riassunto del finale di stagione

La terza e ultima puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della terza puntata di Erica - Una detective per caso e le reazioni degli utenti su X.
Una bambina viene ritrovata priva di sensi in una baia.
Ora mamma, Erica vive con Leonardo.
Leonardo informa la famiglia di Elisa che la bambina è in pericolo. Erica decide di indagare e si reca a parlare con la preside della scuola di Elisa.
Nel frattempo, Lucia riceve dei messaggi dal suo ex marito. Giada rivela un segreto che Elisa le ha confidato e Erica trova un indizio nella casa delle bambole di Elisa.
Cos’è successo alla piccola Elisa? Riuscirà Erica a collegare gli indizi e a scoprire la verità? Non perderti la terza puntata di Erica - Una detective per caso su Mediaset Infinity.