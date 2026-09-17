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Erica - Una detective per caso
SERIE TV17 settembre 2026

Erica - Una detective per caso, il riassunto e le reazioni al finale di stagione

I momenti più importanti della terza e ultima puntata della serie Erica - Una detective per caso in onda il 16 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La terza e ultima puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della terza puntata di Erica - Una detective per caso e le reazioni degli utenti su X.

Erica - Una detective per caso, il riassunto del finale di stagione

Una bambina viene ritrovata priva di sensi in una baia.

Ora mamma, Erica vive con Leonardo.

Leonardo informa la famiglia di Elisa che la bambina è in pericolo. Erica decide di indagare e si reca a parlare con la preside della scuola di Elisa.

Nel frattempo, Lucia riceve dei messaggi dal suo ex marito. Giada rivela un segreto che Elisa le ha confidato e Erica trova un indizio nella casa delle bambole di Elisa.

Cos’è successo alla piccola Elisa? Riuscirà Erica a collegare gli indizi e a scoprire la verità? Non perderti la terza puntata di Erica - Una detective per caso su Mediaset Infinity.

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