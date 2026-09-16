Erica - Una detective per caso, la puntata del 16 settembre in streaming

Potete vedere la prima puntata della serie in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La puntata di Erica - Una detective per caso è andata in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Erica ha stravolto la sua vita e ora vive con Leonardo. Tuttavia, la scrittrice non riesce a riprendere a scrivere, nonostante sia supportata dal compagno.

Sua sorella Lucia per aiutarla chiede a Francesco, l'amico di sempre di parlare con Erica. Un drammatico evento, però, riaccende in lei il desiderio di fare giustizia: Elisa, la giovane migliore amica di sua nipote Giada, è in serio pericolo.

Erica inizia a indagare, mettendosi in pericolo. Nel frattempo, la situazione si complica con l'arrivo di Cristina, la madre di Leo. Il suo arrivo scatena la rabbia di Erica, che decide di lasciare casa. Leo, però, vuole che torni ad occuparsi del caso. Le ricerche portano a una scoperta sconvolgente: Liliana, la nonna di Elisa, è l'unica persona sopravvissuta al terribile incendio che, molti anni prima, aveva distrutto il collegio in cui viveva.

Dove vedere Erica - Una detective per caso in streaming gratis

Le puntate di Erica - Una detective per caso saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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