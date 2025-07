Forbidden Fruit, la puntata del 7 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 7 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda lunedì 7 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 7 luglio

Halit rivela a Ender di aver lavorato a un progetto importante per tutta la notte e dice alla moglie che deve aspettarsi una "sorpresa".

Alihan affronta Zeynep per aver assunto un'assistente non qualificata per motivi compassionevoli. Zeynep difende la sua scelta, ma Alihan la rimprovera duramente, sottolineando che il lavoro non è il luogo adatto per i sentimentalismi.

Ender, con l'aiuto di Yildiz e dell'avvocato Ahu, cerca di tendere una trappola ad Halit per poterlo accusare di adulterio.

Halit è a conoscenza del piano e utilizza la strategia della donna per incastrarla. Ender, disperata, cerca di opporsi, ma alla fine è costretta a cedere.

Halit la costringe a firmare le carte del divorzio, e le impone condizioni durissime: le nega l'accesso a casa, limita i suoi incontri con Erim e la obbliga a trasferirsi nel suo vecchio quartiere. Infine, blocca le sue carte di credito, lasciandola senza un soldo.

Ender è disperata perché ha capito di aver perso tutto. Prova a recarsi alla scuola del figlio per cercare di vederlo e parlare con lui, ma gli uomini assoldati dal marito glielo impediscono.

La sera, Halit comunica ai suoi figli la sua decisione di divorziare da Ender e Zehra gioisce perché è convinta che ora potrà prendere lei il comando della casa. Al contrario, Erim è molto triste perché non accetta che la madre possa essere stata così egoista da andarsene senza preavviso.

