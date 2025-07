Forbidden Fruit, la puntata del 25 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda il 25 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda venerdì 25 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 25 luglio

Yildiz e Sengul si recano entusiaste alla cerimonia per l'incoronazione del re della fantomatica repubblica di Lombeliko. Vengono accolte da una schiera di giornalisti che rivelano loro di essere state ingannate, rendendo pubblica la figuraccia di Yildiz.

Come se non bastasse, la ragazza viene rimproverata severamente da Halit e presa in giro da Zehra e Lila.

L'amarezza di Yildiz si trasforma però in esaltazione quando scopre di aver raggiunto un'improvvisa popolarità e guadagnato moltissimi follower. Deve, in ogni caso, su richiesta di Halit, imparare alcune regole per muoversi con disinvoltura nel suo nuovo ambiente. La aiuta una life coach e consulente d'immagine di nome Rebbiye.

Erim, dopo essere stato crudelmente deriso dai suoi compagni di scuola a causa dell'ignoranza dimostrata dalla sua matrigna, ha un malore e sviene sotto gli occhi del padre.

Viene portato in ospedale e tenuto in osservazione.

Dopo averlo visitato, i medici comunicano ad Halit che fisicamente Erim non ha nulla di grave, ma soffre di una forma di depressione dovuta alla separazione dei genitori e al fatto di non poter più vedere la madre come in passato.

