La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), trasmessa mercoledì 8 aprile in prima serata su Canale 5 , Ender è ricattata da Sahika ed è costretta a diventare sua alleata e a fare il doppiogioco con Yildiz.

Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Sahika chiede a Ender di fare pace di fronte a Kaya, Yigit ed Erim, e con un pretesto la invita a seguirla. Una volta sole, Sahika ricatta Ender facendole capire di averla in pugno per via di Yigit. Le impone di aiutarla a mettere in atto un complotto ai danni di Halit, e per fare questo dovrà far incrinare i rapporti tra Yildiz e Halit, e tra quest'ultimo e Nadir.

Sahika si presenta a casa di Yildiz e Halit e consegna ad Halit le registrazioni audio avvenute nel suo studio. Nel frattempo, Yildiz riceve una telefonata in cui le viene comunicato da Ayla di essere stata eletta nuova presidente dell'associazione.

Ender - che fa il doppiogioco - convoca Yildiz in una caffetteria per informarla che Sahika è in possesso delle registrazioni audio già consegnate ad Halit, e che tra quelle ce n'è una in cui Yildiz parla con Nadir. Ender dice a Yildiz di aver cancellato quella registrazione per proteggerla da Halit, ma in realtà a cancellarla è stata proprio Sahika.



Yildiz, nuova presidente dell'associazione benefica, presenta il suo programma annunciando l'intervento di Halit, che però resta bloccato fuori città con Sahika. Al suo posto si presenta Nadir che, spinto da Ender, dichiara pubblicamente il suo sostegno a Yildiz, scatenando la rabbia di Halit.

Akin e Yigit vanno in un locale e Lila scopre che Yigit si diverte con altre ragazze proprio il giorno del loro divorzio. Durante la festa dell'azienda, Ender mette in guardia Yildiz su Leyla, mentre Nadir provoca Halit con un regalo inaspettato.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il mercoledì in prima serata e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.