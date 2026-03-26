Negli ultimi episodi della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), trasmessa giovedì 26 marzo in prima serata su Canale 5, Pierre vuole acquisire le quote di Ender, che rifiuta di cederle. Halit prova prima a convincerla, poi tenta di costringerla a firmare.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz mette in atto un piano per liberare Leyla dal marito violento: riesce a far entrare di nascosto la donna nella villa, promettendole protezione e sistemandola nell’alloggio dei domestici per garantirle sicurezza.
Nel frattempo, Akin convince Zehra a girare insieme a Yildiz un video destinato al web, pensato per spiegare al pubblico gli intrecci amorosi della famiglia Argun e cavalcarne l’attenzione online.
Hilmi fa irruzione armato a casa di Kaya, ma Yigit interviene per disarmarlo e, durante la colluttazione, parte un colpo accidentale che ferisce una guardia della sicurezza.
Dopo il confronto di Ender con Sahika e Halit, Nadir dice a Şahika di aver fallito e le intima di andarsene. Lei reagisce con una vendetta spietata: Yildiz, Aysel, Halit ed Ender vengono avvelenati e finiscono in ospedale. Lì, Nadir si presenta nella stanza di Halit e gli dice che vuole vederlo soffrire.
Halit si sveglia in ospedale e scopre di essere stato avvelenato insieme a Yildiz e alla domestica Aysel. I sospetti ricadono subito sulla diabolica Şahika, ma a salvarli da morte certa è stata Leyla: la ragazza, nascosta al piano di sotto della casa degli Argun per sfuggire alla violenza del marito, sentendo piangere disperatamente il piccolo Halit Can, corre a controllare e trova Halit, Yildiz e Aysel svenuti a terra. Chiama subito Caner, che si precipita a casa della sorella Ender e la trova nelle stesse condizioni.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.