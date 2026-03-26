La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz mette in atto un piano per liberare Leyla dal marito violento: riesce a far entrare di nascosto la donna nella villa, promettendole protezione e sistemandola nell’alloggio dei domestici per garantirle sicurezza.

Nel frattempo, Akin convince Zehra a girare insieme a Yildiz un video destinato al web, pensato per spiegare al pubblico gli intrecci amorosi della famiglia Argun e cavalcarne l’attenzione online.

Hilmi fa irruzione armato a casa di Kaya, ma Yigit interviene per disarmarlo e, durante la colluttazione, parte un colpo accidentale che ferisce una guardia della sicurezza.

Dopo il confronto di Ender con Sahika e Halit, Nadir dice a Şahika di aver fallito e le intima di andarsene. Lei reagisce con una vendetta spietata: Yildiz, Aysel, Halit ed Ender vengono avvelenati e finiscono in ospedale. Lì, Nadir si presenta nella stanza di Halit e gli dice che vuole vederlo soffrire.

Halit si sveglia in ospedale e scopre di essere stato avvelenato insieme a Yildiz e alla domestica Aysel. I sospetti ricadono subito sulla diabolica Şahika, ma a salvarli da morte certa è stata Leyla: la ragazza, nascosta al piano di sotto della casa degli Argun per sfuggire alla violenza del marito, sentendo piangere disperatamente il piccolo Halit Can, corre a controllare e trova Halit, Yildiz e Aysel svenuti a terra. Chiama subito Caner, che si precipita a casa della sorella Ender e la trova nelle stesse condizioni.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.