La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 5 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ancora una volta, Halit perde la pazienza con Yildiz. La tensione tra i due aumenta quando Leyla comunica ad Halit di voler lasciare la casa che l'uomo le ha messo a disposizione e di voler chiudere la loro relazione.



Intanto, Caner scopre dove vive Leyla e che il proprietario della casa è Halit. Parallelamente, Ender e Kaya propongono a Yigit di andare a vivere in Svizzera per continuare gli studi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.30 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.