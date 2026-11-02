Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Dopo il divorzio improvviso tra Hasan Ali e Sahika, Yildiz sospetta che la donna abbia cercato di avvelenare l’ex marito anche se l’uomo e Sedai smentiscono tutto.

Nel mentre, Cagatay sospetta che il padre lo abbia sabotato e organizza una trappola per smascherarlo. Hasan Ali, ormai scoperto, finge un infarto per impietosirlo.

L’arrivo di Diana, una tata per Halit Can, scatena la gelosia e i sospetti di Asuman.

Yildiz interrompe un incontro di lavoro di Cagatay, convinta che l'uomo nasconda qualcosa, ma il marito si infuria e le spiega che stava scegliendo un regalo per lei.

Infine, Hasan Ali affronta Sahika e la spiazza annunciando di voler sposare Ender, stringendo un accordo con quest’ultima.