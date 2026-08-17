Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Nonostante le ostilità di Feride e le complicazioni con gli amici Cenk e Burcu, Yildiz e Çagatay decidono finalmente di dichiararsi e iniziare una relazione. La loro frequentazione procede bene, anche se Yildiz si sente a disagio con Burcu, ignara di tutto.
Feride, convinta che Yildiz stia manipolando Çagatay, escogita un piano per “proteggerlo”.
Sahika, approfittando dei problemi di Yildiz con la madre di Çagatay, le chiede un favore in cambio di aiuto.
Intanto, Cenk propone a Yildiz una collaborazione lavorativa. Geloso della proposta di Cenk, Çagatay persuade Yildiz a rifiutare la collaborazione.
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