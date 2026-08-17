Nonostante le ostilità di Feride e le complicazioni con gli amici Cenk e Burcu, Yildiz e Çagatay decidono finalmente di dichiararsi e iniziare una relazione. La loro frequentazione procede bene, anche se Yildiz si sente a disagio con Burcu, ignara di tutto.

Feride, convinta che Yildiz stia manipolando Çagatay, escogita un piano per “proteggerlo”.

Sahika, approfittando dei problemi di Yildiz con la madre di Çagatay, le chiede un favore in cambio di aiuto.

Intanto, Cenk propone a Yildiz una collaborazione lavorativa. Geloso della proposta di Cenk, Çagatay persuade Yildiz a rifiutare la collaborazione.