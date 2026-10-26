Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 novembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

La gelosia di Cansu degenera in minacce contro Yildiz, spingendo Cagatay a riportare il piccolo Halit Can dalla madre biologica.

Istigata da Ender, Cansu tenta di uccidere Yildiz, coinvolgendola in un incidente. Yildiz però si risveglia e scopre che la storia del coma era solo un incubo. Ripresi dall’incidente lei e Cagatay tornano alla normalità.

Durante una lezione di guida, Asuman provoca un incidente e fugge con Yildiz, ma entrambe vengono smascherate dalla polizia davanti alla famiglia. Intanto, Sahika tenta senza successo di avvicinarsi al marito.

Hasan Ali trama per liberarsi di Sahika, mentre Ender cerca di mettere i due l’uno contro l’altra per interesse personale.

Nel frattempo, Hasan Ali blocca la vendita dell’azienda di Cagatay per obbligarlo a lavorare con lui, insospettendo il figlio. Yildiz capisce di desiderare un figlio da Cagatay, mentre Sahika, una volta smascherati i piani di Hasan Ali, tenta di eliminarlo.