Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ender tenta di convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika, ma l'uomo resta diffidente e sospetta che qualcuno nel suo entourage possa tradirlo.
Ender, invita a cena Yildiz e Cagatay, speranzosa di creare un'alleanza con quest'ultimo, visto che è diventato socio della holding.
Nel frattempo, Sahika ha convinto Nermin a somministrare di nascosto a Zehra dei farmaci per una presunta depressione.
Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu. Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine di Hasan Ali. Durante l'aggressione, però, Sahika uccide Mahmut per difendersi.
Yildiz è convinta di essere stata tradita da Cagatay con Cansu e lascia la casa insieme a sua madre Asuman e al piccolo Halit Can.