Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Ender tenta di convincere Hasan Ali ad allearsi con lei contro Sahika, ma l'uomo resta diffidente e sospetta che qualcuno nel suo entourage possa tradirlo.

Ender, invita a cena Yildiz e Cagatay, speranzosa di creare un'alleanza con quest'ultimo, visto che è diventato socio della holding.

Nel frattempo, Sahika ha convinto Nermin a somministrare di nascosto a Zehra dei farmaci per una presunta depressione.

Cagatay, Emir e Caner organizzano un piano per smascherare Cansu. Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine di Hasan Ali. Durante l'aggressione, però, Sahika uccide Mahmut per difendersi.

Yildiz è convinta di essere stata tradita da Cagatay con Cansu e lascia la casa insieme a sua madre Asuman e al piccolo Halit Can.