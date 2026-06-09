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Forbidden Fruit

SERIE TV09 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 9 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 9 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 9 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 9 giugno

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yigit e Lila comunicano alle loro famiglie l'intenzione di sposarsi e convincono tutti a organizzare un incontro.

Nel frattempo, Halit sceglie di coinvolgere anche Yildiz, in quanto continua ad avere un posto speciale e importante nella sua vita.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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