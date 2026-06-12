La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 13 giugno dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz aiuta Zehra dimostrandole che quelli che lei considera i suoi nuovi amici, la frequentano solo per convenienza.
Intanto, Kaya sembra essere intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender.
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