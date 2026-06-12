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Forbidden Fruit

SERIE TV12 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 13 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 13 giugno dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 giugno

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz aiuta Zehra dimostrandole che quelli che lei considera i suoi nuovi amici, la frequentano solo per convenienza.

Intanto, Kaya sembra essere intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender.

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