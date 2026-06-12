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Forbidden Fruit

SERIE TV12 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 12 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 12 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 12 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 12 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Gli amici di Zehra continuano a voler essere ospitati a casa della ragazza e cercano di convincerla a cedere alle loro richieste. Yildiz interviene e si oppone fermamente, mettendo dei limiti chiari alla situazione.

Parallelamente, il legame tra Mert e Kerim viene messo alla prova: i segreti che condividono iniziano a pesare sempre di più; ciò che fino a quel momento li aveva uniti rischia di diventare motivo di frattura.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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