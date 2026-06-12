La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 12 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Gli amici di Zehra continuano a voler essere ospitati a casa della ragazza e cercano di convincerla a cedere alle loro richieste. Yildiz interviene e si oppone fermamente, mettendo dei limiti chiari alla situazione.
Parallelamente, il legame tra Mert e Kerim viene messo alla prova: i segreti che condividono iniziano a pesare sempre di più; ciò che fino a quel momento li aveva uniti rischia di diventare motivo di frattura.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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